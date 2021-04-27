Водитель иномарки пострадал в ДТП на трассе под Ростовом

В Ростовской области водитель иномарки пострадал в ДТП Фото: "КП" Архив

В Ростовской области произошло массовое ДТП с участием двух легковых автомобилей и грузовика.

Инцидент произошел во вторник, 27 апреля, около двух часов дня на втором километре трассы М-4 «Дон» поселок Щепкин - Ростов-на-Дону. По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля Chevrolet Lanos остановился, чтобы повернуть налево. А ехавший позади иномарки КаМАЗ под управлением 49-летнего шофера не выдержал безопасную дистанцию и врезался в легковой автомобиль. Иномарку от сильного удара отбросило на встречную полосу.

Там она столкнулась с автомобилем Lexus, за рулем которого сидел 52-летний водитель. В результате аварии пострадал шофер Chevrolet. Он был госпитализирован медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи. Пока о его нынешнем состоянии ничего неизвестно.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», сейчас на участке в районе ДТП есть затор.

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