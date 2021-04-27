В Ростове столкнулись две «Тойоты» и перевернулся внедорожник с 71-летним водителем

Водителя извлекли из машины, а после вернули автомобиль на колеса. Фото: страница донского МЧС в соцсети Instagram.

В Ростове-на-Дону в понедельник, 26 апреля, на улице Международной 71-летний водитель получил травмы во время ДТП. Внедорожник Toyota Land Cruiser 200 столкнулся с Toyota bB на дороге, и от удара кроссовер перевернулся на бок. Об этом сообщает главное управление МЧС по Ростовской области.

Спасателям пришлось пришлось деблокировать дверь поврежденного автомобиля, чтобы извлечь пострадавшего в аварии водителя.

Виновником ДТП называют водителя Toyota bB, который нарушил правила дорожного движения. Он выезжал со второстепенной дороги, но не пропустил кроссовер, который ехал по главной дороге.

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