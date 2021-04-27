От коронавируса привились почти 20% ростовчан

Вакцинацию прошли почти 20% жителей Ростова. Всего же в регионе планируется привить от коронавируса около 2 миллионов человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почти 20% жителей Ростова-на-Дону прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко на заседании городской думы.

- На сегодня у нас вакцинирован 113 991 человек. Это 19,9% от общего количества горожан, которые попадают в группу вакцинируемых. Для сравнения: общероссийский показатель – 16,9%, – рассказал Алексей Валентинович.

Глава администрации Ростова напомнил, что в городе работают 60 пунктов, где можно получить прививку от коронавируса. Это 28 стационарных и 32 мобильных пункта, расположенные в том числе в торговых центрах. Кроме того, один пункт вакцинации работает в ростовском кафедральном соборе.

Также на линии - 29 мобильных бригад, которые проводят вакцинацию ростовчан на дому.

Напомним, всего Ростовской области планируются привить 60% населения – это более 2 миллионов человек.

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