Отключение света в Ростове-на-Дону 28 апреля 2021 года: электричество будет отключено на несколько часов

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 28 апреля 2021 года: в донской столице сотни горожан останутся без электроэнергии на несколько часов. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Доннэнерго".

В среду, 28 апреля, с 9 до 16 часов электричества не будет по адресам просп. 40-летия Победы 69/1, 69/7, 69/8, 69/9, 73/12, 73/13, 73/14; ул. Пухляковская 1-15, 2-20; ул. Атарбекова 1-19, 2-18; ул. Южная; ул. 1-5-я Опрятная; пер. Сумский; ул. 11-я линия 41-191, 34-84; ул. 13-я линия 31-89, 34-86; ул. 15-я линия 53-87, 62-94; ул. Листопадова 45-97, 30-66; ул. 1-я Пролетарская 37-67, 34-64.

С 9 до 17 часов отключения света ожидаются по ул. Заводская 2-8, 5-9, 17; ул. Магнитогорская 3/1; пер. Пржевальского 23-37, 28-34, 29А; пер. Урицкого 29, 67-71; ул. Детская 196-244, 221-263; ул. Солидарности 219-279, 208-236; ул. Кржижановского 197-235, 222-252; пер. Роговский 1-69, 2-44; ул. Гарибальди 1-81, 2-78; пер. Равенства 5-67, 8-64; ул. Книжная 177-213, 196-246; ул. Новостроевская 173-219, 182-230; пер. Руднева 58-78, 61-73; ул. Краснокурсантская 33-45; ул. Фурмановская 16-50, 23-43; ул. Евдокимова 36-64; ул. Бодрая 21-73, 30-82; пер. Ликбезовский; пер. Пригородный; пер. Неверовский; пер. Оренбургский 63-109, 64-114; пер. Солнечный; пос. Верхнетемерницкий: ул. Венеры; ул. Обсерваторная; ул. Космическая; ул. Вселенная; ул. Струве; ул. Осевая; ул. Кеплера; ул. Лапласа; ул. Гершеля; ул. Ореона; ул. Коперника; ул. Астероидная; бул. Джордано Бруно; бул. Межзвездный; бул. Галилео Галилея; пер. Небесный; пер. Дивный; пер. Ясный; пер. Лунный; пер. Млечный; пер. Булановский 2; пер. Гудермесский 1-7, 2-16; ул. Д. Бедного 1-29, 2-24; пер. Ермака 1-33, 2-44; пер. Народный 1-3, 6-10; ул. Перекопская 19-21, 22-30; ул. Портовая 106-164, 101-181; пер. Самошкина 2-4; ул. Днепростроевская 7-25, 16-28; ул. Гастелло 1-21, 2-18; ул. Балакирева 1-25, 2-22; ул. 1-я Кольцевая 13-25, 38-52; пл. Рабочая 1; ул. Губаревича 4-48, 39; ул. Гусева 124-132, 132/7, 134/9, 136, 169-175; ул. Дальневосточная 1-77, 14-68; ул. Минераловодская 144, 144А, 146, 146А, 146Б, 165; пер. Олимпийский 9/134, 11/175, 12Б, 12/5, 13А, 13/173, 13-15, 14/2, 16, 17/3, 14-64; ул. Профсоюзная 216/2; ул. Республиканская 143; ул. Скачкова 5-21, 2-26; ул. Чапаевская 1-75, 2-80; пер. Чухновский 16-22; ул. Горсоветская 1-45, 2-30; пер. Крымский 16-24, 17-21; пер. Тихорецкий 26-34, 27-31; пер. Геленджикский 16-34, 15-35; пер. Новоросийский 31-33; ул. Вяземцева 35-57, 56-78; пер. Суздальский 1-11, 2-10; ул. Кадровая 1-33, 2-34; ул. Новгородская 1-25, 2-30; ул. Пулковская 1-25, 2-26; ул. Сквозная 1-27, 2-26; ул. Гранитная 1-25, 2-28; пер. Дзержинского 1.

С 9:30 до 18 часов электроприборами не смогут воспользоваться жители ул. Бородина 1-11, 2-10; ул. Котовского 10-18, 13-25; ул. Прудовая 1-37, 2-28; пер. Вёшенский 1-23, 2-8; ул. Доватора 2-34, 51; ул. Котовского 10-16, 29-45; ул. Латвийская 1-27, 2-24, ул. Лесная 34, 52Б, 57; ул. Нарвская 1-25, 2-26; ул. Приамурская 1-21, 2-24; ул. Прибалтийская 1-23, 2-26; ул. Прудовая 1-27, 1-39, 2-16, 2А, 2-26; ул. Чайковского 1-23,2-26; ул. Бессарабская 1-25, 2-26; ул. Доватора 17; ул. Ейская 1-11, 2-12; ул. Котовского 2-12, 9-27; ул. Кронштадтская 1-31, 2-34; ул. Кутузова 1-23, 2-18; ул. Лесная 26; ул. Литовская 1-27, 2-30; ул. Сестрореченская 1-31, 2-30; ул. Тюленина 1-23, 2-22; пер. Багряный 1-13, 2-14; ул. Главная 1-11, 2-16, 29-67, 32-42; пер. Лунный 1-9, 2-10; ул. Лучистая 1-23, 2-28; ул. Озарённая 1-35, 2-42; ул. Осенняя 1-67, 2-44; ул. Прелестная 2-16; пер. Радостный 1-15, 2-16; ул. Клубничная 54; ул. Оливковая 2-4; ул. Цветная 2; ул. Цветочная 2-4, 38; СНТ «Светлый путь»; ДНТ «Любушкино»; ул. Мачтовая 13; ДНТ «Геолог»; Кооператив «Заря» Аккуратная 2; СНТ «Строитель»; СТ «Коммунар»; ТП «Дубровин»; СНТ «Донподход»; ул. Романтичная 41; ул. Доватора 57В, 59В.

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