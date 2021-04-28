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Происшествия28 апреля 2021 8:15

Директор донского предприятия задолжал своим работникам более 4,5 миллионов рублей

Погасить задолженность его смогли заставить только сотрудники прокуратуры
Виктория НикитинаВиктория Никитина
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Директор донского предприятия погасил задолженность перед сотрудниками после вмешательства прокуратуры.

Директор донского предприятия погасил задолженность перед сотрудниками после вмешательства прокуратуры.

Фото: "КП" Архив

В Ростовской области прокуратурой был выявлен факт несоблюдения трудового законодательства. Директор одного из предприятий Каменского района задолжал штату своих сотрудников крупную сумму денег.

Руководитель фирмы в течение долгого времени на выдавал заработную плату своим работникам, которых насчитывается порядка 90 человек. Таким образом, за эти месяцы он оказался должен своим подчиненным более четырех с половиной миллионов рублей. После вмешательства прокуратуры ему пришлось все-таки погасить задолженность перед своими сотрудниками в полном размере.

- Прокуратура внесла генеральному директору организации представление, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Также в отношении генерального директора и юридического лица возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 5.27 КоАП РФ "Нарушение трудового законодательства".

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В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

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