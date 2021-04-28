В Ростовской области водитель ГАЗели сбил девочку на территории школы

Водитель грузовика сбил школьницу
Фото: "КП" Архив
В Ростовской области прокуратура проверила сообщения СМИ о произошедшем ДТП на территории одной из школ Каменского района. Появилась информация о том, что грузовой автомобиль сбил первоклассницу.
Инцидент действительно произошел: 2 апреля этого года утром водитель автомобиля ГАЗель въехал через открытые ворота, на территорию школы в поселке Глубоком, а затем, двигаясь задним ходом, сбил проходившую позади него семилетнюю девочку. К счастью, школьница отделалась только небольшим испугом и синяками. В произошедшем посчитали виновным руководство школы, которое не обеспечило должных мер безопасности на территории учебного заведения, а также не вело контроль пропускного режима и передвижения автотранспорта.
- Прокуратурой руководителю отдела образования администрации района внесено представление, в отношении и.о. директора школы возбуждено дело об административном правонарушении по статье 5.57 КоАП РФ "Нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательной организации", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
Сейчас все перечисленные нарушения уже устранены, а виновные привлечены к ответственности. Кроме того, сотрудники ГАИ ведут административное расследование.
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