В Ростовской области 11-летний мальчик на скутере попал под машину

Мальчик вечером выехал на скутере на встречную полосу. Фото: пресс-служба ГИБДД региона.

В станице Боковской Ростовской области 11-летний ребенок сел за руль скутера и устроил на дороге ДТП. Как уточнили в управлении Госавтоинспекции региона, авария произошла вечером 27 апреля на улице Ленина.

Уточняется, что в 19.57 мальчик на скутере выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Vesta. В результате аварии несовершеннолетний водитель получил травмы, и его доставили в больницу. Проводится проверка.

Сотрудники донского ГИБДД предостерегают родителей: не стоит позволять детям пользоваться мототранспортом.

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