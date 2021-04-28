В Ростове ночью в ДТП погиб 35-летний водитель без прав

После столкновения с другим автомобилем водитель иномарки погиб на месте. Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД России по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону, на проспекте Михаила Нагибина, минувшей ночью произошло смертельное ДТП. Погиб один человек и двое пострадали. Об этом сообщает управление ГИБДД по Ростовской области.

По предварительным данным, в ночь на 28 апреля, в 01.10, 35-летний водитель Toyota Camry двигался по проспекту Нагибина в сторону улицы Ларина. В районе дома № 41 он врезался в стоящий в крайнем левом ряду ГАЗ-330232, рядом с которым проводились дорожные работы. Уточняется, что на месте были выставлены дорожные знаки и ограждение.

Водитель «Тойоты» погиб на месте. Выяснилось, что он был лишен прав на управление транспортными средствами. Находящиеся в салоне пассажиры, мужчины 41 и 44 лет, получили травмы.

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