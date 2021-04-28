В центре Ростова забил коммунальный фонтан

По данным сервиса «Яндекс. Карты», ощутимого затора в районе ЧП пока нет Фото: группа в Telegram "Че по Ростову?"

В Ростове на пересечении Пушкинской и Семашко прорвало водопровод, и из-под земли забил настоящий фонтан. О коммунальной аварии сегодня, 28 апреля, в соцсетях сообщают очевидцы.

Кроме того, в Интернете уже опубликовали видео с места происшествия. Судя по кадрам, вода бьет примерно на метр в высоту, прямо на проезжей части. Соответственно, все растекается по дороге.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», ощутимого затора в районе ЧП пока нет. Однако водители все же снижают скорость и очень аккуратно проезжают этот участок пути.