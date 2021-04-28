В Ростовской области выявили еще 228 инфицированных COVID-19

Лечение в стационарах сейчас получают 1 911 пациентов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По состоянию на 28 апреля, в Ростовской области за сутки коронавирусом заболели еще 228 человек. Это значит, что количество инфицированных с начала пандемии возросло до 87 502. Коэффициент распространения COVID-19 составляет 0,98, раньше было 0,99, сообщают власти.

Новые случаи зарегистрировали в 48 городах и районах Дона. Так, например, на первом месте по заболеваемости находится Ростов - 71 случай, далее идет Каменск-Шахтинский, где выявили 11 положительных тестов. Третьими в списке оказались Азов, Новочеркасск, Таганрог, Шахты, Кашарский, Миллеровский и Сальский районы, там по 7 инфицированных. Меньше всего заболевших - по 1 человеку - в Октябрьском, Тацинском, Целинском, Чертковском и Шолоховском районах.

Среди новых поступивших 27,6% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34,6% – от 46 до 65 лет, 21,1% – от 66 до 79 лет, 8,8% – старше 80 лет, 7,9% – дети.

Лечение в стационарах сейчас получают 1 911 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 21 человек, на неинвазивной ИВЛ – 185.

За прошедшие сутки умерли еще 10 человек с COVID-19. Это пять женщин и пять мужчин. У всех были хронические заболевания. Таким образом, жертвами инфекции в регионе оказались уже 4 027 человек.

За 24 часа лаборатории проверили 7 707 анализов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения – 206,91. Прививки уже сделали 300 050 человек, за сутки – 5201.