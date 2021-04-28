Ипотеку на строительство домов начнет выдавать ВТБ

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Ипотечную программу для индивидуального строительства домов готовится запустить во втором квартале ВТБ. Наравне с этим банк выступает за модернизацию рынка ИЖС и разработку системных инструментов для развития рыночных кредитных программ. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

- ВТБ готовится запустить новый продукт для клиентов, желающих построить дом, и поддерживает решение развивать сектор ИЖС на общегосударственном уровне, включая поддержку финансирования домохозяйств, - пояснил спикер. - В перспективе граждане получат более комфортное и доступное жилье, банки – дополнительные гарантии его строительства, а отрасли экономики России – дополнительный импульс для развития.

Так, программа позволит клиентам приобрести участок земли и построить дом по индивидуальному проекту, заняться возведением объекта на территории с комплексной застройкой или с коттеджными поселками, приобрести дом по модели «домокомплекта под ключ». Подключение различных сегментов кредитования будет постепенным, начиная со второго квартала и до конца года.

Топ-менеджер ВТБ подчеркнул, что на рынке ИЖС действуют иные строительные стандарты по сравнению с многоквартирными домами и высока доля самостоятельных построек, которые не всегда соответствуют правилам строительства. Поэтому программы ИЖС могут стать популярными при комплексной проработке стандартов, которым должны соответствовать индивидуальные проекты.

- Мы считаем, что основная задача рынка сегодня – разработать комплекс мер, который позволит всем крупнейшим игрокам выдавать выгодные для населения кредиты на строительство частных домов и задействовать несколько отраслей экономики, увеличив долю ИЖС в общем объеме стройки, – заявил зампред ВТБ.

При этом, спрос россиян на ипотеку не снижается, а продолжает расти.