За сутки в Ростовской области умерли еще 10 пациентов с коронавирусом

В стационарах сейчас лечат 1 911 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области, по состоянию на 28 апреля, за сутки с диагнозом «коронавирус» умерли еще 10 человек. Речь идет о пяти женщинах и пяти мужчинах. Все они имели хронические заболевания, сообщают власти.

Вчера скончались 13 пациентов. Всего жертвами инфекции на Дону стали 4 027 человек. В стационарах сейчас лечат 1 911 жителей региона, из них 185 находятся на неинвазивной ИВЛ, 21 - в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ.

Прививки к этому моменту уже сделали 300 050 человек, за сутки – 5201. Так, например, вакцинировались уже 20% ростовчан.