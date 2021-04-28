29 апреля в Ростовской области прогнозируют заморозки до -2 градусов

При любых чрезвычайных происшествиях следует звонить по номерам «101» или «112» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области ночью и утром 29 апреля местами ожидаются заморозки до минус 2 градусов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС со ссылкой на Росгидромет.

В такую погоду жителей региона просят помнить о безопасности при использовании обогревателей и любых других источников тепла. Такие приборы нельзя оставлять около штор и мебели. Перед их использованием нужно проверять все розетки и выключатели.

Если перегрузить электросеть, может заискриться проводка, тогда может вспыхнуть пожар. Кроме того, дети не должны самостоятельно пользоваться газовой плитой, печью или электрической техникой.

При любых чрезвычайных происшествиях следует звонить по телефонам: с мобильного «101», «112» и со стационарного «01».