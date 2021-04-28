Общалась с аферистом: поиски «удаленки» обошлись жительнице Дона в 400 тысяч рублей

Полицейские напоминают: честные работодатели не устраивают платное обучение Фото: Артем КИЛЬКИН

Поиски удаленной работы обошлись жительнице поселка Чертково в 400 тысяч рублей. Женщину обманул мошенник, сейчас его разыскивают. Уже возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

Как выяснили правоохранители, «работодатель» очень быстро провел собеседование и сразу же заявил, что нужно пройти платное обучение по видеокурсу. Он прислал жертве ссылку, по которой она перешла и ввела все свои данные. После этого деньги с банковского счета сразу же пропали.

Полицейские напоминают: у фрилансеров никто не должен требовать документы. К тому же, честные работодатели не будут устраивать платное обучение.

И это далеко не единственная теневая схема. Так, например, совсем недавно жительница Таганрога потеряла около полумиллиона рублей после общения с аферистом. Мужчина представился работником банка и напугал «сомнительными операциями по счету».