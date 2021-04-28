Калмыкия вошла в топ-500 туристических достопримечательностей России

Достопримечательности Калмыкии вошли в топ-500 брендов страны Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Несколько достопримечательностей Республики Калмыкия попали в топ-500 туристических брендов России. Золотая обитель Будды Шакьямуни, калмыцкий чай и Фестиваль тюльпанов были отобраны экспертами портала ЖивоеНаследие.рф.

"Живое наследие" - это общественный проект, при помощи которого можно было создать национальную карту локальных культурных брендов России. Совсем недавно команда портала побывала в Республике Калмыкия. Три дня они вместе с известными тревел-блогерами посетили популярные культурные и туристические бренды Калмыкии, посмотрели достопримечательности региона, а также, обсудили возможности развития туризма с местными экспертами.

По словам участников экспедиции, у республики есть отличный потенциал для того, чтобы привлекать туристов из других регионов. Теперь до конца этого месяца любой желающий на портале может проголосовать за понравившийся бренд. А по итогам голосования будут определены самые популярные бренды.

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