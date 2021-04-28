В Аксайском районе из-за ДТП с грузовиками образовался крупный затор

Сейчас в районе ДТП на улице Западной растянулась внушительная пробка

В Аксайском районе на 1060 километре М-4 "Дон" столкнулись два грузовика. Обошлось без пострадавших, но из-за аварии частично перекрыли проезд, сообщили «КП - Ростов-на-Дону» в пресс-службе отдела пропаганды УГИБДД.

- По предварительным данным, один из водителей не соблюдал дистанцию. Сейчас весь транспорт направляют через кольцо 40-летия Победы, - уточнили в ведомстве.

Известно, что машины ударились, когда двигались по трассе на юг. Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», сейчас в районе ДТП на улице Западной растянулась внушительная пробка. Машины стоят от самого Аксайского проспекта до 40-летния Победы, несколько усложняют ситуацию дорожные работы.