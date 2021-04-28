Билайн нарастил сеть 4G в 8 городах и 5 районах Ростовской области

Фото: Валерия Ульянова

28 апреля, 2021, Ростов-на-Дону - Билайн в Ростовской области реализовал первый этап проекта, нацеленного на существенный рост покрытия сети 4G и увеличение скорости мобильного интернета до конца 2021 года.

С начала года оператор построил новые базовые станции в Ростове-на-Дону, Батайске, Новошахтинске, Шахтах, Таганроге, Азове, Аксае, Батайске, Волгодонском, Красносулинском, Миллеровском, Обливском и Тацинском районах.

В Ростове-на-Дону покрытие сети улучшилось на въезде в город, возле авторынка «Алмаз», на центральных улицах (Большая Садовая, Московская), в Советском, Ворошиловском, Первомайском районах (на ул. Ленина, Королева, Содружества, Орская, Пескова,Туполева и других).

Рустам Керимханов, директор Ростовского отделения Билайн:

«В этом году мы собираемся инвестировать в развитие сети Ростовской области больше, чем вкладывали в течение последних нескольких лет. Мы строим сети, обеспечивающие не только мобильный, но и домашний интернет. При этом абоненты имеют возможность выбрать оптимальный по объему и наполнению тариф, включающий мобильный, домашний интернет и ТВ. Достаточно проанализировать свой профиль потребления и подключить один из семейных тарифов. Единый счет и управление им через мобильное приложение «Мой Билайн» (12+) помогут контролировать семейные расходы на связь».