В Ростове заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог уже на 9,5%

Самолечением заниматься нельзя, следует вызвать врача и оставаться дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове растет заболеваемость ОРВИ. За прошедшую неделю в городе выявили более 4,4 тысяч случаев, это на 9,5% выше эпидпорога. До этого сообщали о 3,9%. При этом в целом по области опасных значений не фиксировали - всего подтвердили более 12 тысяч случаев. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора.

Жителям Дона напоминают: самолечением заниматься нельзя. Следует вызвать врача и оставаться дома. На работу, в школу и детсад с инфекцией ходить нельзя.

Кроме того, важно соблюдать «респираторный этикет», в том числе носить маску и проветривать помещения. Лучше избегать мест массового скопления людей. После улицы всегда нужно мыть руки с мылом.