«Очень коварный вирус»: экс-глава Ростова Виталий Кушнарев рассказал о том, как перенес ковид

Виталий Кушнарев рассказа о том, как переболел коронавирусом. Фото: официальная страница Виталия Кушнарева в соцсетях

Бывший руководитель администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев сообщил в своих социальных сетях о том, как переболел коронавирусом.

- Очень коварный вирус. Я это на себе ощутил. Осенью заболел, заболели супруга, дети. Были осложнения. Мне пришлось госпитализироваться. И до сих пор восстанавливаю сустав руки, на который пошло осложнение, - рассказал Виталий Кушнарев.

Экс-глава городской администрации также призвал всех, у кого нет противопоказаний, пройти вакцинацию.

- Дело добровольное, но ответственное. Без коллективного иммунитета мы и наши близкие будем продолжать рисковать. Президент не зря призвал привиться. Если моя история кого-то заставила задуматься и принять решение - уже хорошо, - сказал Виталий Кушарев.

Отметим, что бывший сити-менеджер намерен бороться за мандат в Государственной Думе РФ. Он уже подал документы на праймериз «Единой России».

- Избираться планирую по Ворошиловскому и Первомайскому районам Ростова-на-Дону, Аксайскому району и городу Новочеркасску. Эти территории объединены в один избирательный округ под номером 152, – сообщил он в аккаунтах в соцсетях.

Виталий Кушнарев подчеркнул, что собирается бороться за мандат для того, чтобы решить ряд проблем донской столицы и других муниципалитетов.

Так, бывший сити-менеджер хочет добиться того, чтобы большая часть доходов города оставалась в местной казне и шла на развитие донской столицы. На сегодняшний же день львиная часть доходов уходит в вышестоящий бюджет.

Кроме того, Виталий Кушнарев считает, что федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок» требует изменений, которые помогут поддержать местных производителей и будут содействовать более качественной реализации различных проектов.

Также Виталий Кушнарев хочет возобновить программу реконструкции дворов и вывести ее на федеральный уровень.

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