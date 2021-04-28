Ростовские власти предложили изменить маршрут автобуса №14

Предлагают сразу три схемы проезда, за которые можно проголосовать Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Ростова планируют изменить маршрут автобуса №14 «Кирпичный – Болгарстрой – Кирпичный». Предлагают сразу три варианта, за которые все желающие могут проголосовать на портале «Активный ростовчанин».

Так, первый вариант предполагает проезд по проспекту 40-летия Победы до Сельмаша через Черевичкина - площадь Карла Маркса - 20-ую Линию - Шолохова - Пригородный автовокзал - Сельмаш (улица 1-й Конной армии) и далее по обычной схеме в обоих направлениях.

Второй вариант - сокращение пути до площади Карла Маркса. По Черевичкина в этом случае автобусы должны курсировать в обоих направлениях. В третьем случае все можно оставить без изменений. До конца голосования осталось 9 дней