На праздниках в Ростове и на М-4 будут вести дорожные работы, возможны заторы

В донской столице чинить асфальт планируют на Нагибина, Фурмановской, Всесоюзной и Мадояна Фото: Иван ВИСЛОВ

С 1 по 10 мая в Ростовской области на трассе М-4 «Дон», а также на ряде улиц донской столицы будут проводить дорожные работы. Из-за этого могут образоваться заторы, предупредили в отделе пропаганды УГИБДД.

Так, ремонт будут вести на следующих участках главной донской трассы: с 819 по 860 км, с 1007 по 1024 км, с 1072 по 1084 км и с 1084 по 1091 км. Кроме того, на 1049 км должны строить переход, а на 982 км ремонтировать мост.

В донской столице чинить асфальт планируют на Нагибина, Фурмановской, Всесоюзной, Мадояна, Раздорской, Казахской, Селикатном и Майкопском. Также сложно будет проехать по Некрасовской, Мечникова, Шеболдаева и Российской.

Ранее стало известно, что с 15 мая на Соборной площади Ростова запретят остановку транспорта