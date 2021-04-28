В Ростове впервые провели горный трейл «Золото скифов»

Такие медали получили победители соревнований Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

В ростовском микрорайоне Суворовский состоялся горный трейл «Золото скифов». Соревнования провели впервые, в них приняли участие более 100 человек. Имена победителей уже назвали, сообщают городские власти.

Так, в детском забеге среди девочек первой оказалась Софья Романчук, среди мальчиков - Сергей Минчонок.

У взрослых на дистанции в 5 километров отличились Диана Бугрова и Константин Рыжов. Это был спринт-трейл. В кросс-трейле на 15 километров выиграли Светлана Похлебина и Алексей Мамарин.

Состязания организовали на велобеговой трассе «Горный манеж». Всех, кто пришел к финишу в числе первых, наградили уникальными медалями.

Ранее в донской столице устроили традиционный забег «Ростовское кольцо». Более трех тысяч человек преодолели дистанции общей протяженностью более 40 километров