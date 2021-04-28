В Ростовской области с 4 по 7 мая не будут работать детсады и школы

Не будут работать не только детсады и школы, но и учреждения допобразования Фото: Иван ВИСЛОВ

С 4 по 7 мая не будут работать детсады, школы и учреждения дополнительного образования. Эту информацию сегодня, 28 апреля, подтвердили власти Ростовской области. Письмо с соответствующим решением в муниципалитеты уже направил региональный Минобр.

- В период с 4 по 7 мая 2021 года не осуществляется деятельность дошкольных, общеобразовательных организаций и учреждений допобразования, - говорится в тексте документа.

Основанием для подобных мер стал указ президента от 23 апреля № 242. В нем глава государства утвердил нерабочие дни. На отдых людей отпустили с сохранением заработной платы.