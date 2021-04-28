Жители Северного микрорайона просят отстроить еще одну школу

Жители Северного просят построить еще одну школу Фото: "КП" Архив

В Ростове жители Северного жилого массива просят отстроить там еще одну школу. Соответствующая петиция появилась на популярном портале "Активный ростовчанин".

Местные жители отметили, что в настоящее время на Северном располагаются целых 12 микрорайонов. В каждом из них построены по одной или даже по две школы.

- И только в 3-м микрорайоне нет ни одной школы. Притом что плотность застройки жилыми домами такая же, как в других микрорайонах, и есть большой жилой комплекс, - написал автор обращения.

В настоящее время инициативу поддержали только два человека. Но для рассмотрения свои голоса под петицией должны оставить 500 местных жителей.

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Пока обращение поддержал только один человек.

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