Правоохранители Ростовской области — на шестом месте в ЮФО по раскрываемости преступлений

Раскрываемость преступлений в нашем регионе составила 64,4%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростовская область занимает шестую строчку в рейтинге Южного Федерального округа по раскрываемости дел. Это показатели за первый квартал 2021 года. Данные приводит портал правовой статистики Генпрокуратуры России.

В нашем регионе процент раскрываемости преступлений сотрудниками правоохранительных органов достиг значения 64,4. В лидерах — Республика Крым, и его 78,4%. Также впереди Ростовской области идут республики Калмыкия, Адыгея, Севастополь, Астраханская область.

Донской регион опережает только Краснодарский край и Волгоградскую область.

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