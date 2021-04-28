Правоохранители Ростовской области — на шестом месте в ЮФО по раскрываемости преступлений

Раскрываемость преступлений в нашем регионе составила 64,4%.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Ростовская область занимает шестую строчку в рейтинге Южного Федерального округа по раскрываемости дел. Это показатели за первый квартал 2021 года. Данные приводит портал правовой статистики Генпрокуратуры России.
В нашем регионе процент раскрываемости преступлений сотрудниками правоохранительных органов достиг значения 64,4. В лидерах — Республика Крым, и его 78,4%. Также впереди Ростовской области идут республики Калмыкия, Адыгея, Севастополь, Астраханская область.
Донской регион опережает только Краснодарский край и Волгоградскую область.
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