В Ростовской области хуже всего раскрываются телефонные мошенничества

Раскрываемость преступлений на Дону в первом квартале составила 64,4%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правоохранительные органы в Ростовской области лучше всего раскрывают уголовные дела коррупционной направленности. При этом чаще всего нераскрытыми остаются преступления телефонных мошенников. Данные за первый квартал 2021 года приводит портал правовой статистики Генпрокуратуры России.

По раскрываемости преступлений Ростовская область занимает шестое место среди регионов Южного Федерального округа. Этот показатель составляет 64,4%.

По видам преступлений правоохранители заявляют полную раскрываемость коррупционных дел, убийств по трем статьям Уголовного кодекса и умышленного причинения вреда здоровью. Хуже всего дела обстоят с телефонными мошенниками: преступников находят лишь в 35,6% случаев.

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