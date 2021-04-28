В Ростовской области стали чаще совершать тяжкие и особо тяжкие преступления

Количество тяжких и особо тяжких преступлений на Дону в этом квартале увеличилось на 2,1%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В регионе наблюдается рост тяжких и особо тяжких преступлений. За первый квартал правоохранительные органы в Ростовской области зафиксировали 3.718 случаев. Это на 2,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается на портале правовой статистики Генпрокуратуры России.

При этом статистика отмечает, что донские полицейские расследовали тяжкие и особо тяжкие преступления в первом квартале этого года на 10% успешнее, чем в 2020 году.

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