Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия28 апреля 2021 19:43

В Ростовской области стали чаще совершать тяжкие и особо тяжкие преступления

За первые три месяца 2021 года полиция насчитала уже более 3,7 тысячи случаев
Татьяна ТИХОНОВА
КомментироватьОставить комментарий
Количество тяжких и особо тяжких преступлений на Дону в этом квартале увеличилось на 2,1%.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений на Дону в этом квартале увеличилось на 2,1%.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В регионе наблюдается рост тяжких и особо тяжких преступлений. За первый квартал правоохранительные органы в Ростовской области зафиксировали 3.718 случаев. Это на 2,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается на портале правовой статистики Генпрокуратуры России.

При этом статистика отмечает, что донские полицейские расследовали тяжкие и особо тяжкие преступления в первом квартале этого года на 10% успешнее, чем в 2020 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области хуже всего раскрываются телефонные мошенничества

А самый высокий показатель по раскрытию — у коррупционных дел

Ростовская область заняла 5 место в России по снижению уровня преступности

«Ростов-папа» не подтвердил имидж криминальной столицы в первом квартале

Правоохранители Ростовской области — на шестом месте в ЮФО по раскрываемости преступлений

Опережают два региона - Кубань и Волгоградскую область

Криминал