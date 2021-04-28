В Калмыкии проводятся ярмарки вакансий: с начала года трудоустроено почти 300 человек

В Калмыкии прошла ярмарка вакансий Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С начала года в Калмыкии в рамках госпрограммы «Содействие занятости населения и улучшение условий, охраны труда в Республике Калмыкия» провели 12 ярмарок вакансий, после которых 281 человек получили работу.

- В ярмарках участвовало 65 работодателей, они предложили более 300 вакансий, а также 648 людей, ищущих работу, - рассказали в Министерстве социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия.

100 мест временной работы получили несовершеннолетние, 140 мест для участия в общественных работах, 34 места в весенне-полевых, 7 человек взяли на постоянку. Среди вакансий были: рабочий по уходу за животными, механизатор, тракторист, рабочий сельскохозяйственного производства, лесного хозяйства, сварщик и водитель.

Также людям рассказывали о состоянии рынка труда в районе, как пройти профессиональную подготовку, повысить квалификацию, разместить резюме на портале «Работа в России».

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