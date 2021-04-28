В Ростове состоится традиционный арт-проект "Рио Рита - Радость Победы"

В Ростове пройдет традиционный арт-проект "Рио Рита". Фото: официальный сайт проекта

В донской столице 9 Мая состоится традиционный арт-проект «Рио Рита - Радость Победы».

В рамках этого мероприятия для зрителей будет воссоздана атмосфера, которая царила во время той победы 1945 года. Ростовчан и гостей города будут ждать в парке имени Первого мая с 18:00. В программе примет участие военный духовой оркестр будет играть музыку 30-40-х годов. Кроме того, антуража тех времен добавят еще и костюмы участников.

Программа будет длиться три часа. В течение нее зрители смогут потанцевать под эту и другие мелодии послевоенных лет. Танцевальные площадки будут располагаться возле ротонды и фонтана. Кроме того, на территории парка организуют площадки для фотографирования, торговые точки и информационное бюро.

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Однако власти города планируют организовать другие мероприятия, не менее интересные и зрелищные.

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