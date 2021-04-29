Отключение света в Ростове-на-Дону 29 апреля 2021 года: сотням местных жителей предстоит остаться без света

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 29 апреля 2021 года: горожане должны будут посидеть без электричества в течение нескольких часов. Причиной отключения станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В четверг, 29 апреля, с 9 до 11 часов без света останутся жители пер. Соборный 29; ул. Пушкинская 57-85; просп. Буденновский 46.

С 9 до 14 часов отключения света ожидаются на ул. Мечникова 11-17; ул. Джапаридзе 1-17, 2-8; ул. Раевского12-26, 51-65.

С 9 до 15 часов свет отключат по ул. 7 линия 20-36, 21-35; ул. 9 линия 26-36, 19-31А; 11 линия 14-28, 33-37; ул. Мясникова 59-75, 32-58; Закруткина 32-36.

С 9 до 16 часов будут обесточены просп. 40-летия Победы 69/6, 69/8, 69/9, 73/3, 73/13, 73/14.

С 9 до 17 часов без света придется посидеть жителям ул. Всесоюзная 29-137, 34-124; пер. Ковельский 1-5, 2-6; пер. Милютинский 6, 6А; пер. Миусский 6-8, 32-46; 21-31; ул. Набережная 23, 47-103; ул. Портовая 532; пер. Пржевальского 1-7, 4-8; пер. Ремонтненский 11-13; пер. Урицкого 3-7; ул. Циолковского 30; пер. Юношеский 2-4, 1-5; просп. Космонавтов 15А, 15/11; ул. Волкова 7, 7/2, 9, 9А, 9Б, 11; ул. Венеры 9/5, 11/6; пер. Атмосферный 1, 3; пер. Урана 2; ул. Новолесная 3Б, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 6/3; ул. Урожайная 4/82; пос. Каменка: ул. Шеболдаева 93-99; ул. Тракторная 36-48, 41-79; ул. Борисоглебская 58-72,75-93; ул. Иловайская 31-51, 36-64; пер. Технологический; пер. Эксковаторный; пер. Рыбалкина; пер. Курильский.

С 13 до 16 часов электроприборами не смогут воспользоваться жители ул. Серафимовича 15-23; пер. Халтуринский 28.

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