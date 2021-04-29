В Калмыкии полицейские следят за ситуацией на дорогах с беспилотника

Полиция в Калмыкии начала контролировать трассы с воздуха Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

В Калмыкии сотрудники полиции стали патрулировать федеральные автодороги с воздуха через беспилотный летательный аппарат.

- Беспилотники могут работать в сложных по рельефу местах, где водители совершают опасные обгоны, оставаясь вне поля зрения полицейских, - рассказали в пресс-службе МВД Республики Калмыкия.

Дрон отслеживает транспорт, который нарушает запрет на совершение обгона. Когда нарушитель обнаруживается, информация передается автоинспекторам, они останавливают водителя.

Сотрудники полиции просят быть осторожными, за прошедший год на дорогах республики произошло 39 аварий, связанных с выездом на встречку, при которых 17 человек погибли, 65 получили травмы.

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К месту происшествия быстро прибыли спасатели.

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