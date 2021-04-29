Пассажир иномарки и водитель отечественного авто пострадали после столкновения на Западном

В Ростове два человека пострадали в массовом ДТП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове произошло массовое ДТП с участие иномарки и двух отечественных автомобилей.

Инцидент произошел, в среду, 28 апреля, около половины девятого вечера на проспекте Коммунистическом в районе дома № 37. По предварительным данным, 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-21102 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой Toyota Corolla под управлением 55-летнего шофера. От сильного удара японскую машину отбросило на попутный ВАЗ-211340, за рулем которого был 23-летний молодой человек.

В результате аварии пострадал водитель автомобиля ВАЗ-21102, который, как позже выяснилось, не имел водительских прав и 68-летний пассажир Toyota. Они были госпитализированы медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи. На данный момент об их состоянии ничего неизвестно.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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