Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика29 апреля 2021 9:46

В Ростовской области на торги выставили имущество компании «Мишель-Алко»

Должны продать несколько лотов общей стоимостью около 106 млн рублей
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий
Компанию признали банкротом еще в 2019 году

Компанию признали банкротом еще в 2019 году

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростовской области на аукцион выставили имущество компании «Мишель-Алко». Информация об этом появилась на портале Единого реестра сведений о банкротстве.

Так, на продажу выставили сразу несколько лотов общей стоимостью около 106 млн рублей. Они находятся в разных районах региона. Например, начальная стоимость помещения площадью 1,2 кв. метра, которое находится в Шахтах, составляет больше 23 млн рублей. А за недвижимое имущество в Каменоломнях и Сальске намерены получить 48,8 и 14,5 млн рулей соответственно.

Известно, что «Мишель-Алко» основал бизнесмен Вадим Ванеев. Компанию признали банкротом в 2019 году.

Ранее банкротом объявили Донской судоремонтный завод. Вердикт вынесли в Арбитражном суде региона после иска налоговой службы. Ведомство не получило от предприятия 3,9 миллиона рублей.