В Ростовской области на торги выставили имущество компании «Мишель-Алко»

Компанию признали банкротом еще в 2019 году Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростовской области на аукцион выставили имущество компании «Мишель-Алко». Информация об этом появилась на портале Единого реестра сведений о банкротстве.

Так, на продажу выставили сразу несколько лотов общей стоимостью около 106 млн рублей. Они находятся в разных районах региона. Например, начальная стоимость помещения площадью 1,2 кв. метра, которое находится в Шахтах, составляет больше 23 млн рублей. А за недвижимое имущество в Каменоломнях и Сальске намерены получить 48,8 и 14,5 млн рулей соответственно.

Известно, что «Мишель-Алко» основал бизнесмен Вадим Ванеев. Компанию признали банкротом в 2019 году.

Ранее банкротом объявили Донской судоремонтный завод. Вердикт вынесли в Арбитражном суде региона после иска налоговой службы. Ведомство не получило от предприятия 3,9 миллиона рублей.