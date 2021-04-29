Причины запрета - проведение последнего звонка в школах и День защиты детей Фото: Михаил ПАТЛИС

21 мая и 1 июня в Таганроге запретят розничную торговлю алкоголем. Причины - проведение последнего звонка в школах и День защиты детей. Об этом сообщили в управлении экономического развития администрации города.

Нарушителей, которые в эти даты будут отпускать горячительные напитки, ждут штрафы и конфискации. Так, должностные лица заплатят от 5 до 10 тысяч рублей, юридические - от 50 до 100 тысяч рублей.

Ранее журналисты «КП - Ростов-на-Дону» выяснили, будут ли вводить запрет на продажу алкоголя на майских праздниках. Слухи о возможных ограничениях прокомментировали власти донской столицы.