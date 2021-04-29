На праздниках спасательные службы Дона переведут в режим повышенной готовности

С 29 апреля в регионе ввели особый противопожарный режим Фото: сайт правительства Ростовской области

В праздничные дни - с 1 по 10 мая - все пожарно-спасательные подразделения Ростовской области переведут в режим повышенной готовности. Круглосуточно будут дежурить более 600 специалистов, сообщает сайт донского правительства.

Всего же в готовности сейчас находятся более 20 тысяч сотрудников экстренных служб и добровольцев. Спасатели уже проверяют всю необходимую технику.

Жителей Дона просят не забывать о том, что в регионе ввели особый противопожарный режим с 29 апреля. Теперь запрещено разводить костры, сжигать мусор или палить сухую траву. Кроме того, во время отдыха у водоемов следует помнить о безопасности, в том числе нужно следить за детьми и не оставлять их без присмотра. Также спасатели рекомендуют не трогать незнакомые предметы и предметы, похожие на боеприпасы. При любых ЧП нужно звонить по телефону "112".