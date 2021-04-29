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Общество29 апреля 2021 11:52

Прокуратура: «В Ростове бастующему крановщику вернули долги по зарплате»

Мужчина требовал оплату за март и апрель. Речь шла о 170 тысячах рублей
Ангелина СКИБА
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Крановщика поддерживали коллеги, они также на один день остановили машины и не работали

Крановщика поддерживали коллеги, они также на один день остановили машины и не работали

Фото: Василий Вахрин

В Ростове бастующему крановщику вернули долги по зарплате. Мужчина смог получить деньги только после того, как были возбуждены административные дела, сообщает прокуратура.

- Директору организации внесли представление, а также завели разбирательство по статье «Нарушение трудового законодательства», - говорится на сайте ведомства.

Сотрудник ООО «Полис» забаррикадировался в башенном кране примерно в середине месяца. Он требовал у работодателя оплату за март и апрель 2021 года. Речь шла о 170 тысячах рублей. Известно, что мужчина сначала получил 15 тысяч рублей, а остальную часть ему должен перечислить другой застройщик. Известно, что крановщика во время акции поддерживали коллеги. Чтобы восстановить справедливость, они на один день остановили машины и не работали.