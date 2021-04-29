В Ростовской области за сутки выявили 229 случаев COVID-19

За 24 часа лаборатории проверили 11 114 анализов Фото: ИВАНОВА Диана

По состоянию на 29 апреля, в Ростовской области за сутки коронавирусом заболели еще 229 человек. Это значит, что количество инфицированных с начала пандемии возросло до 87 731. Коэффициент распространения COVID-19 составляет 0,98, сообщают власти.

Новые случаи зарегистрировали в 41 городе и районе Дона. Так, например, на первом месте по заболеваемости находится Ростов - 75 случаев, далее идет Каменск-Шахтинский, где выявили по 8 положительных тестов. Третьими в списке оказались Азов, Новочеркасск, Таганрог и Кашарский район, там по 7 инфицированных. Меньше всего заболевших - по 1 человеку - в Верхнедонском, Морозовском, Ремонтненском и Усть-Донецком районах.

Среди новых поступивших 34,1% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35,4% – от 46 до 65 лет, 21,8% – от 66 до 79 лет, 5,6% – старше 80 лет, 3,1% – дети.

Лечение в стационарах сейчас получает 1851 пациент. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 21 человек, на неинвазивной ИВЛ – 174.

За прошедшие сутки умерли еще 16 человек с COVID-19. Это 11 женщин и 5 мужчин. У всех были хронические заболевания. Таким образом, жертвами инфекции в регионе оказались уже 4043 человека.

За 24 часа лаборатории проверили 11 114 анализов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения – 206,23. Прививки уже сделали 304 983 человек, за сутки – 6253.