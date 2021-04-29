К утру 29 апреля от коронавируса умерли еще 16 жителей Дона

Сейчас в стационарах лечат 1 851 пациента
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
По состоянию на 29 апреля, за сутки в Ростовской области умерли еще 16 пациентов с COVID-19. Это 11 женщин и 5 мужчин. У всех были хронические заболевания, в том числе проблемы с сердечно-сосудистой системой. Об этом сообщают власти региона.
Всего жертвами инфекции на сегодняшний день оказались 4 043 жителя Дона. Сейчас в стационарах лечат 1 851 человека, 174 из этого числа находятся на неинвазивной ИВЛ, 21 - в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ.
За 24 часа в лабораториях проверили 11 114 анализов. При этом привились с начала вакцинации уже 304 983 человека, за сутки – 6 253.