К утру 29 апреля от коронавируса умерли еще 16 жителей Дона

Сейчас в стационарах лечат 1 851 пациента Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По состоянию на 29 апреля, за сутки в Ростовской области умерли еще 16 пациентов с COVID-19. Это 11 женщин и 5 мужчин. У всех были хронические заболевания, в том числе проблемы с сердечно-сосудистой системой. Об этом сообщают власти региона.

Всего жертвами инфекции на сегодняшний день оказались 4 043 жителя Дона. Сейчас в стационарах лечат 1 851 человека, 174 из этого числа находятся на неинвазивной ИВЛ, 21 - в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ.

За 24 часа в лабораториях проверили 11 114 анализов. При этом привились с начала вакцинации уже 304 983 человека, за сутки – 6 253.