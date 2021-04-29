Почти за 1 миллиард проведут капремонт трассы Ростов-на-Дону – Семикаракорск – Волгодонск

В течение трех лет дорожники проведут масштабный капремонт 14 км трассы. Фото: сайт областного правительства.

В Ростовской области проведут масштабные дорожные работы. Речь идет о капремонте трассы Ростов-на-Дону – Семикаракорск – Волгодонск. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

– Автодорога Ростов-на-Дону – Семикаракорск – Волгодонск входит в опорную сеть региональных дорог. Это одна из наиболее загруженных региональных трасс и, вместе с тем, наиболее проблемных по состоянию дорожной одежды. Губернатор Ростовской области поручил минтрансу привести автодорогу в нормативное состояние, и мы планомерно выполняем поставленную задачу, чтобы эта транспортная артерия соответствовала нормативам и современным требованиям безопасности дорожного движения, – прокомментировал министр транспорта региона Владимир Окунев.

Уточним, в 2021 году дорожники начнут капитальный ремонт участка протяженностью 14 километров региональной автодороги. Работы намечены на отрезке дороги в Семикаракорском и Мартыновском районах. Капремонт рассчитан на три года. Строительно-монтажные работы на объекте должны завершиться 31 октября 2023 года.

Контракт стоимостью 969,8 миллиона рублей заключен с подрядной организацией ООО «Т-Транс».

В 2021 году планируется выполнить подготовительные работы, приступить к устройству земляного полотна, слоев основания и покрытия. Также дорожные рабочие проведут демонтаж автопавильонов, капитально отремонтируют мост с береговыми опорами, пролетными строениями и укреплят русло канала.

Помимо этого проекта дорожники приведут в порядок еще несколько участков в Волгодонском, Аксайском, Семикаракорском, Багаевском районах – в общей сложности 20,2 км дорожного полотна. Еще планируется ремонт дороги на обходе Семикаракорска.

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