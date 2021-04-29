В Ростовской области провели репетицию салюта в честь Дня Победы

В тренировке приняли участие более 100 военных Фото: сайт министерства обороны России

В Ростовской области на полигоне Кузьминский состоялась репетиция салюта в честь Дня Победы. В тренировке приняли участие более 100 военных, сообщает сайт Минобороны страны.

Порядок действий отработали артиллеристы 150 мотострелковой дивизии ЮВО. Они проверили состояние гаубиц Д-30 и знаменитых дивизионных пушек времён Великой Отечественной войны ЗИС-3. Также использовали салютные установки 2А30М.

Всего 9 мая салюты планируют провести в 10 городах России, в том числе в донской столице. Полюбоваться на красочные каскады огней можно будет с 21.50 до 22 часов. Перед этим планируют устроить световое шоу. А утром по улицам Ростова в составе Парада Победы пройдут пешие и механизированные колонны. В небе пролетят 45 единиц самолетов и вертолетов.