После того, как аферист получил все сведения, со счета жертвы бесследно пропали все деньги Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Ростовчанин потерял 290 тысяч рублей после беседы с мошенником, который представился сотрудником банка. Уже возбуждено уголовное дело, рассказали в пресс-службе областного управления МВД.

Как выяснили правоохранители, неизвестный молодой человек позвонил и сообщил мужчине, что по его счету «происходят подозрительные действия». Чтобы решить проблему, он попросил данные карты, а также секретный код из смс-сообщения. После того, как аферист получил все сведения, со счета жертвы бесследно пропали все деньги.

И это не единственное подобное происшествие. Так, например, поиски удаленной работы в Интернете жительнице поселка Чертково обошлись в несколько сотен тысяч рублей. Жителей Дона просят быть внимательными и осторожными, особенно при разговорах с незнакомцами.