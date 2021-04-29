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Происшествия29 апреля 2021 13:20

Ростовчанин потерял 290 тысяч рублей после беседы с мошенником

Мужчину обманул лжебанкир. Уже завели дело
Ангелина СКИБА
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После того, как аферист получил все сведения, со счета жертвы бесследно пропали все деньги

После того, как аферист получил все сведения, со счета жертвы бесследно пропали все деньги

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Ростовчанин потерял 290 тысяч рублей после беседы с мошенником, который представился сотрудником банка. Уже возбуждено уголовное дело, рассказали в пресс-службе областного управления МВД.

Как выяснили правоохранители, неизвестный молодой человек позвонил и сообщил мужчине, что по его счету «происходят подозрительные действия». Чтобы решить проблему, он попросил данные карты, а также секретный код из смс-сообщения. После того, как аферист получил все сведения, со счета жертвы бесследно пропали все деньги.

И это не единственное подобное происшествие. Так, например, поиски удаленной работы в Интернете жительнице поселка Чертково обошлись в несколько сотен тысяч рублей. Жителей Дона просят быть внимательными и осторожными, особенно при разговорах с незнакомцами.

ЧП