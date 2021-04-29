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Экономика29 апреля 2021 13:54

Опасный вредитель усилил угрозу посевам озимых культур на полях Ростовской области

Больше всего губителей урожая нашли в Зерноградском районе
Татьяна ТИХОНОВА
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Опасные для озимых посевов насекомые стали чаще встречаться на полях Ростовской области. Отдел защиты растений регионального филиала «Россельхозцентра».

Опасные для озимых посевов насекомые стали чаще встречаться на полях Ростовской области. Отдел защиты растений регионального филиала «Россельхозцентра».

В Ростовской области усилилась опасность для посевов озимой пшеницы. Больше всего вредных насекомых нашли в Зерноградском районе. Об опасности аграриев предупреждает отдел защиты растений регионального филиала «Россельхозцентра».

- В ходе фитосанитарного обследования выявлено увеличение вредоносности красногрудой пьявицы на посевах озимых зерновых колосовых культур. Вышедшие из зимовки насекомые заселяют и повреждают посевы озимых ячменя и пшеницы. Наибольшая численность вредителей отмечена в Южной природно-сельскохозяйственной зоне на территории Зерноградского района на посевах озимого ячменя в фазе кущения.

Посевам зерновых колосовых культур вредят взрослые особи и личинки, повреждая листовые пластинки. Специалисты прогнозируют появление личинок уже в первой декаде мая.

Руководителям хозяйств области рекомендуется организовать мониторинг численности вредителя. При выявлении превышения экономического порога вредоносности необходимо проведение обработок посевов инсектицидами, - пояснили в отделе защиты растений филиала.

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