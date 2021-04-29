Опасный вредитель усилил угрозу посевам озимых культур на полях Ростовской области

Опасные для озимых посевов насекомые стали чаще встречаться на полях Ростовской области. Отдел защиты растений регионального филиала «Россельхозцентра».
В Ростовской области усилилась опасность для посевов озимой пшеницы. Больше всего вредных насекомых нашли в Зерноградском районе. Об опасности аграриев предупреждает отдел защиты растений регионального филиала «Россельхозцентра».
- В ходе фитосанитарного обследования выявлено увеличение вредоносности красногрудой пьявицы на посевах озимых зерновых колосовых культур. Вышедшие из зимовки насекомые заселяют и повреждают посевы озимых ячменя и пшеницы. Наибольшая численность вредителей отмечена в Южной природно-сельскохозяйственной зоне на территории Зерноградского района на посевах озимого ячменя в фазе кущения.
Посевам зерновых колосовых культур вредят взрослые особи и личинки, повреждая листовые пластинки. Специалисты прогнозируют появление личинок уже в первой декаде мая.
Руководителям хозяйств области рекомендуется организовать мониторинг численности вредителя. При выявлении превышения экономического порога вредоносности необходимо проведение обработок посевов инсектицидами, - пояснили в отделе защиты растений филиала.
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