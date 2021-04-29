Республика Калмыкия заключила договор о сотрудничестве с медицинским университетом Астрахани

В Калмыкии заключили соглашение о сотрудничестве с Астраханским государственным медицинским университетом. Фото: пресс-служба главы Калмыкии Бату Хасикова

В Республике Калмыкия было заключено соглашение о сотрудничестве с Астраханским государственным медицинским университетом. Об этом сообщила в пресс-службе руководителя региона.

Бату Хасиков заверил, что такое сотрудничество поможет решить вопросы развития здравоохранения в регионе. Планируется в рамках его создать дополнительные места для переподготовки врачей. Медики республики смогут заниматься научной деятельностью на базе университета.

- Студенты и ординаторы АГМУ уже с июля будут проходить практику в лечебных учреждениях республики. Также профессорско-преподавательский состав АГМУ будет проводить консультации в больницах Калмыкии, - говорится в тексте сообщения.

Кроме того, есть вероятность открытия филиала университета в Элисте. Этот вопрос уже обсуждался с ректором учебного заведения Ольгой Башкиной. Позже он будет вынесен на рассмотрение Министерству здравоохранения РФ. Глава республики уверяет, что Калмыкия имеет множество перспектив для развития, таких как, например, компетенции в лечении различных заболеваний.

- Для всего этого необходимо системно работать с нашими студентами и привлекать высококвалифицированный медицинский персонал, - отметил Хасиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Калмыкия вошла в топ-500 туристических достопримечательностей России.

Главными из них стали Золотая обитель Будды Шакьямуни, калмыцкий чай и Фестиваль тюльпанов.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.