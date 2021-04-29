Как инвалидам получить качественное высшее образование в Ростовской области

В эфире обсудим вопросы получения высшего образования в Ростовской области инвалидами и людьми с ОВЗ.

В очередном выпуске программы «Родительский вопрос» на Радио «Комсомольская правда» (89,8 FM) 30 апреля, в 11.03 по московскому времени вас ждет полезный эфир с замечательным гостем — специалистом Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Южного Федерального университета Марией Родина.

Говорить будем об инклюзивном образовании. Гостья расскажет, какую поддержку при получении высшего образования могут получить инвалиды. Отдельно обсудим трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья.

Подключайтесь к эфиру в пятницу, 30 апреля, в 11.03, на радио «КП — Ростов-на-Дону».