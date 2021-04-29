В Национальном музее Калмыкии открывается выставка картин Владимира Ошланова

Автор занимался живописью с 1980-х по 2015 год. Фото: сайт Национального музея Республики Калмыкия имени Н.Н. Пальмова.

Сегодня, 29 апреля, в 16:00 в Национальном музее им. Н.Н. Пальмова откроется выставка памяти художника Владимира Ошланова, посвященная 60-летию со дня его рождения.

— Экспозиция состоит из 52 картин, созданных автором с конца 1980-х и до конца своей жизни - 2015 года, — говорится на сайте Национального музея Республики Калмыкия.

Владимир Ошланов участвовал в оформлении буддийского храма в Москве, Пагоды Семи Дней в Элисте. Его работы выполнены в разных жанрах: натюрморт, пейзаж, портрет.

Часть картин посвящена прошлому калмыцкого народа, среди них - «Федор Калмык», «Служение степи», «Караван в степи». Ряд работ затрагивают буддийскую тему, их автор писал в последние годы жизни: «Багеша», «На пути к просветлению», серия «Сокровища буддизма».

Выставка продлится до 25 мая 2021 года.

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