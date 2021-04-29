В Калмыкии сельскохозяйственные земли заросли сорняками

В Калмыкии сельскохозяйственные поля заросли травой Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Калмыкии после проведенной проверки обнаружили нарушения требований земельного законодательства арендаторами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

На территории Утсалинского и Светловского сельских муниципальных образований Ики-Бурульского района сельскохозяйственные земли заросли сорняками. Стоит отметить, что 614 гектаров земли не используются по прямому назначению. Земля заросла полынью, осотом и лебедой.

В отношении арендаторов этих участков уже вынесены постановления по статье 8.7 КоАП РФ, а также им выписали административный штраф. В течение трех месяцев им предстоит привести земли в надлежащее состояние. В противном случае с ними может быть расторгнут договор аренды.

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