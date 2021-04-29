Коронавирус подтвердился еще у одиннадцати жителей Калмыкии

В Калмыкии еще 11 человек заразились коронавирусом Фото: "КП" Архив

В Республике Калмыкия в очередной раз возросло количество заболевших новой коронавирусной инфекцией. Опасное заболевание подтвердилось еще у одиннадцати местных жителей. Таким образом, общее количество заболевших увеличилось до 20 410 человек. Об этом сообщили в региональном штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции.

В госпитали региона за минувшие сутки были доставлены 145 человек. Еще 346 человек находятся на самоизоляции в домашних условиях. В больницах Калмыкии девять человек находятся в тяжелом состоянии, пятеро из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, за их жизни неустанно каждый день борются врачи.

Но медикам не всегда удается спасти заболевших. Вчера скончался от опасной инфекции еще один местный житель. Таким образом, общее количество летальных исходов достигло 345 человек. Но выздороветь удалось гораздо большему количеству человек. Победить вирус смогли 19 723 местных жителей, десять из них были выписаны вчера.

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Общее количество зараженных достигло 20 399 человек.

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