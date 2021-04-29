Профессионализм подрядчиков, тарифы и капремонт подъездов: директор регионального Фонда капитального ремонта рассказал о планах на 2021 год

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В прямом эфире радио «Комсомольская правда» директор НКО «Фонд капитального ремонта» по Ростовской области Владислав Крюков подробно рассказал о предстоящих работах в 2021 году: о том, с какими трудностями приходится сталкиваться, и о том, что помогает успешно выполнять поставленные задачи.

- Сколько домов в Ростовской области вошли в программу капитального ремонта в 2021 году?

- В 2021 году мы планируем отремонтировать 1647 многоквартирных домов, то есть предоставить 3300 услуг по строительно-монтажным работам, - отметил Владислав Крюков. - Важное - лифты, которые заменят в 59 домах. А это 156 единиц лифтового оборудования. Также на 311 объектах запланировано обновление фасадов. В 308 многоквартирных домах отремонтируют крыши и в 466-ти - газовое оборудование. Стоимость работ составит почти 5 миллиардов рублей. Торги по основной программе практически завершены. Подрядчики уже определены и приступают к работе. Будем прилагать все усилия, чтобы реализовать намеченные задачи.

- Владислав Анатольевич, это посильные задачи для Фонда?

- Нужно оценивать и финансирование, и силы подрядных организаций. Отдельно стоит сказать, что за время нашей деятельности заметно окрепли и сами подрядчики. Они умеют планировать свою работу и осуществлять качественную коммуникацию с собственниками. Поэтому здесь у нас есть запас прочности, мы можем больше. А вот в части финансов наступают времена, когда нам выполнять план все сложнее. За последний год индексы строительно-монтажных работ выросли более чем на 30 процентов. Цена некоторых материалов увеличилась в два раза! Работы дорожают, а взносы за капительный ремонт – нет, - пояснил директор Фонда.

В эфир дозвонился слушатель радио «КП», общественный деятель Николай Ларин. Он задал вопрос о безналичной оплате взносов за капитальный ремонт, а также поинтересовался возможностью ремонта фасадов домов, которые попали в зону благоустройства.

- Что касается приема платежей - услуги оказываются сторонними организациями. Фонд сам платежи не принимает. И, конечно, мы не можем диктовать им, как осуществлять эту деятельность. В Ростовской области наиболее широкий спектр возможностей для безналичной оплаты взносов на капитальный ремонт без комиссии. Например, очень удобно делать это через Интернет в приложении фонда, - ответил слушателю Владислав Анатольевич.

По поводу второго вопроса директор регионального Фонда отметил, что синхронизация всех региональных программ - очень важный вопрос.

- Состояние всех домов разное. Отремонтировать все одновременно возможности нет. Поэтому, если возникает вопрос комплексного благоустройства определенных территорий и зданий, расположенных на них, обойтись без бюджетного финансирования нельзя.

- Будет ли повышаться стоимость взносов на капитальный ремонт для собственников?

- Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что до конца года тариф меняться не будет (сейчас он составляет от 9 рублей 92 копейки за квадратный метр – авт.). Мы должны понимать, как дальше работать в таких условиях, - рассказал Владислав Крюков.

- Сколько людей перенесли капремонт или заменили один вид услуг на другой?

- Порядка 60 обращений в этом году мы удовлетворили. И заменяем один вид работ на другой, который, по мнению собственников, больше нуждается в срочном капитальном ремонте. Мы работаем для нужд собственников, поэтому такие заявления мы рассматриваем в особом порядке и с особым вниманием, - ответил гость.

- Будет ли в текущем году продолжать работать областная программа по ремонту подъездов?

- Да, на это предусмотрены бюджетные средства. Уникальная программа, которая стартовала по решению донского губернатора, будет продолжать свою работу уже третий год. В прошлом, несмотря на все трудности, нам удавалось выполнять эти задачи. На данном этапе в 146 домах требуется ремонт 397 подъездов. На это планируется потратить 115 миллионов рублей, - пояснил директор регионального фонда. – Программа показывает высокую эффективность и пользуется спросом у донских жителей. Важно сказать, что подобная программа существует далеко не в каждом регионе России. Честно признаться, мы гордимся тем, что нам удается выполнять ремонт подъездов.

- Сейчас ведется прием граждан? Как вы работаете с обращениями?

- В сложившейся ситуации мы принимаем обращения дистанционно. Самый главный инструментарий – это работа по электронной почте fondkrro@donland.ru. По телефону дозвониться сложнее. Пока мы не можем принимать граждан лично.