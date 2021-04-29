В Калмыкии от коронавируса скончался еще один человек

Еще один житель Калмыкии скончался от коронавируса Фото: "КП" Архив

В Республике Калмыкия продолжает расти количество смертей от новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки смертельно опасный вирус унес жизнь еще одного местного жителя. Таким образом, общее количество летальных исходов достигло 345 человек. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Напомним, что в настоящее время в госпиталях Калмыкии в тяжелом состоянии находятся девять человек. Пятеро из них уже подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Медики каждый день всеми силами пытаются сохранить им жизнь.

За вчерашний день в инфекционные больницы были госпитализированы 145 человек. Кроме того, еще 346 человек находятся на самоизоляции в домашних условиях.

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