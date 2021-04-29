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Происшествия29 апреля 2021 17:09

В Ростовской области три человека пострадали при столкновении автобуса и трактора

Травмы получили двое пассажиров и один из водителей
Татьяна ТИХОНОВА
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Тракторист входил в поворот, когда произошло столкновение с пассажирским автобусом.

Тракторист входил в поворот, когда произошло столкновение с пассажирским автобусом.

Фото: Сергей ГАПОН

В Ростовской области, в 7.30 на 133 километре автодороги «Котельниково — Песчанокопское» в Орловском районе произошло ДТП с участием автобуса. Три человека пострадали. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Ростовской области.

- По предварительным данным, 54-летний водитель автобуса «Форд Транзит», ехавший по маршруту «Ремонтное – Ростов» с десятью пассажирами в салоне, допустил столкновение с трактором «Белорус». 35-летний водитель трактора поворачивал в этот момент налево, - уточняется в сообщении.

В результате столкновения пострадали водитель трактора и два пассажира автобуса. По факту случившегося проводится проверка.

ДТП